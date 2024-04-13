Посол МИД РФ Мирошник сообщил об опасности повторного удара по Луганску

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Угроза повторного ракетного удара сохраняется в Луганске, утверждает посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о ракетном ударе ВСУ по машиностроительному заводу в Луганске. По его данным, также в результате удара повреждения получили жилые дома. Позже сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о трех пострадавших в результате ракетного удара по Луганску.