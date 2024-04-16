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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Суд оставил под стражей напавшего с ножом на губернатора Мурманской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на арест Александра Быданова, фигуранта дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, и оставил ее без удовлетворения сообщили "Интерфаксу" в суде.

Адвокат Быданова просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, отмечая, что обвиняемый продолжит находиться под круглосуточным наблюдением с контролем перемещения.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения, в том числе, домашнего ареста. Постановление Кировского городского суда от 6 апреля оставлено без изменения", - сообщили в суде.

Вечером 4 апреля в Апатитах после встречи с жителями на выходе из здания ДК "Строитель" на Чибиса напал мужчина с ножом. Раненого губернатора госпитализировали и прооперировали. 12 апреля Чибис сообщил о выписке домой.

Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он был ранен при задержании.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности).

По данным СК РФ, в ходе допроса задержанный заявил, "что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком".

По решению Кировского городского суда Быданов отправлен под стражу на два месяца. Выездное заседание суда прошло в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, куда был госпитализирован нападавший.

Александр Быданов Мурманская область Андрей Чибис
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