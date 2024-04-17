Песков сообщил о выработке правительством и металлургами реакции на новые санкции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Представители цветной металлургии России находятся в тесном контакте с правительством в связи со введением новых санкций против российских металлов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и назвал цветную металлургию системообразующей отраслью.

Его спросили на брифинге, рассматривается ли сейчас возможность оказания господдержки этой отрасли.

"В правительстве сейчас обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки", - ответил Песков.

США и Великобритания 12 апреля запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. Произведенная после 13 апреля российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства, поясняла LME.

15 апреля Песков назвал эти санкции незаконными и предупредил, что они ударят по интересам тех, кто эти санкции вводит.