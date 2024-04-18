Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана, не менявшийся в течение нескольких часов в четверг днем, вновь вырос, приблизившись к отметке 10 м, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 20:00 местного времени (18:00 по Москве), он достиг 998 см.

На 6:00 местного времени в четверг уровень реки в Тоболе в районе Кургана составлял 968 см. Таким образом, за 14 часов он вырос на 30 см.

Накануне утром уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.