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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м

Уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м
Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана, не менявшийся в течение нескольких часов в четверг днем, вновь вырос, приблизившись к отметке 10 м, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 20:00 местного времени (18:00 по Москве), он достиг 998 см.

На 6:00 местного времени в четверг уровень реки в Тоболе в районе Кургана составлял 968 см. Таким образом, за 14 часов он вырос на 30 см.

Накануне утром уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см).

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Тобол Курганская область
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