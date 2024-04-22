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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В Кремле пригрозили судебными разбирательствами при изъятии активов РФ в США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Изъятие российских активов в США приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам, нанесет сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные, и, соответственно, они будут так или иначе предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств", - сказал он журналистам в понедельник. Так он прокомментировал одобренный палатой представителей конгресса США законопроект, предусматривающий изъятие российских замороженных активов для помощи Украине.

"И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов", - продолжил представитель Кремля.

Песков пояснил, что "в случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".

Он заявил, что в Кремле "крайне негативно" относятся к планам по изъятию российских активов, так как "это не что иное, как слом всех основ экономической системы, это – посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность".

При этом пресс-секретарь президента отметил, что дискуссии вокруг возможности изъятия российских активов ведутся не только в США, но и в Европе.

"Наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от госпожи Лагард (председатель европейского Центробанка Кристин Лагард - ИФ), которая сказала, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Украина
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