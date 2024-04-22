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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В России изменили условия выдачи промышленной ипотеки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ведомства скорректировали условия привлечения промышленной ипотеки, позволяющей привлекать льготные кредиты на строительство, реконструкцию и ремонт промплощадок, введя "плавающую" ставку по льготным кредитам, увеличивающуюся при превышении ключевой ставки Банка России уровня 10% (сейчас уже 16%).

"В целях повышения эффективности прогнозирования потребности в субсидиях для новых заемщиков вводится "плавающая" формула расчета льготной процентной ставки - в случае, если ключевая ставка Банка России превышает 10%, льготная ставка для заемщика будет возрастать в зависимости от значения ключевой ставки. В противном случае будут применяться прежние базовые ставки: 3% для технологических компаний и 5% для иных заемщиков", - сообщили в Минпромторге.

К текущим ставкам в 5% и 3% будет добавляться разница между "ключом" и 10%-м порогом, говорится в опубликованных изменениях в условия выдачи промышленной ипотеки.

Участвовать в программе промипотеки смогут подведомственные министерству предприятия с выручкой до 2 млрд рублей и малые технологические компании с выручкой до 4 млрд рублей (ранее ограничений по размеру выручки не предполагалось).

Максимальный объем привлекаемых кредитов в рамках программы остался прежним - 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство, напомнили в Минпромторге.

Промышленная ипотека была запущена в России в 2022 году и предполагает выдачу промышленным предприятиям кредитов на приобретение недвижимости, а также ее реконструкцию и модернизацию. Объем кредитов не должен превышать 500 млн рублей, ставка составляет 5% годовых, а для инновационных технологических компаний - 3%), срок выдачи - до 7 лет.

Минпромторг
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