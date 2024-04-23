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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Отбывающий 25-летний срок Кара-Мурза оштрафован за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Омска оштрафовал на 30 тысяч рублей Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом) за публикацию текстов в Telegram без маркировки о статусе иноагента, сообщил телеграм-канал судов Омской области.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

"Согласно материалам дела, в декабре 2023 года и январе-феврале 2024 года Кара-Мурза В.В., являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, допустил по месту пребывания в ФКУ ИК №7 УФСИН России по Омской области распространение материалов в мессенджере "Telegram" без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента", - говорится в сообщении.

Кара-Мурза с изложенными в протоколе обстоятельствами не согласился.

"Между тем, фактически не отрицал обстоятельств дела, а именно публикацию материалов (...) без указания о произведении и распространении иностранным агентом, которым себя не считает. Из его пояснений следует, что публикация материалов в мессенджере осуществлялась его командой, которой он передавал тексты публикаций через письма", - уточняется в пресс-релизе.

Он просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава и события правонарушения.

Суд, изучив представленные материалы, пришел к выводу, что в его действиях есть состав административного правонарушения.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК), распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), а также сотрудничестве с нежелательной в России организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК) - фондом "Свободная Россия". Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Мосгорсуд Омск Владимир Кара-Мурза Советский районный суд Омская область ФСИН
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