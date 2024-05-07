ВС РФ оставил в силе пожизненный приговор устроившему стрельбу в пермском вузе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ во вторник оставила без удовлетворения кассационную жалобу Тимура Бекмансурова, осужденного за стрельбу в Пермском госуниверситете (ПГНИУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС РФ.

"Кассационная жалоба Бекмансурова оставлена без удовлетворения, приговор - без изменения", - заявили в суде.

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза. В ходе судебного следствия Бекмансуров признал вину, однако мотивы своего поступка он не озвучивал, от дачи показаний отказался. На учете у нарколога он не состоял и у психиатра не наблюдался. Является инвалидом третьей группы, по медицинским показаниям подсудимому ампутировали часть ноги.

28 декабря 2022 года Пермский краевой суд назначил Бекмансурову пожизненный срок лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима. Суд признал подсудимого виновным по п.п. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е, и" ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: активное содействие в расследовании преступлений, признание вины, хронические заболевания и инвалидность. Среди отягчающих обстоятельств суд назвал использование оружия и боеприпасов. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 25,2 млн рублей.

Позднее приговор суда первой инстанции обжаловали прокурор, осужденный и его защитник. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) летом 2023 года оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения. Вместе с тем сам приговор был изменен в части, о которой заявляла в своем апелляционном представлении прокуратура. В частности, из числа доказательств были исключены результаты трасологической экспертизы, показания свидетеля, один из протоколов осмотра места происшествия. Также были исключены отягчающие обстоятельства по одному из обвинений и смягчено наказание по ряду других.