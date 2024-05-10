Ремонт пострадавшего от атаки дрона объекта в Салавате займет 2-3 дня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на объекте, пострадавшем накануне от атаки беспилотника на территорию ООО "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, займут 2-3 дня, считает глава Башкирии Радий Хабиров.

"Вчера был не просто инцидент, а самая настоящая террористическая атака. Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трех дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника", - приводятся в сообщении пресс-службы главы республики слова Хабирова.

Он отметил, что "сотрудники предприятия - молодцы, всё организованно отработали, и на производственных показателях это никак не скажется".

Хабиров добавил: "мы посмотрели, как работает вся система обороны предприятий, она очень многоплановая, и надо сказать, что благодаря ее срабатыванию всё обошлось так, как обошлось". "Тем не менее, мы обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты. Это касается не только компании "Газпром нефтехим Салават", а всего нашего большого нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса", - сказал он.

Ранее со ссылкой на Хабирова сообщалось, что 9 мая около 13:00 по местному времени беспилотник совершил атаку на промзону города Салават, после чего произошло задымление в районе одной из установок ООО "Газпром нефтехим Салават".

По предварительным данным, повреждено строение насосной станции на территории предприятия.

При этом Госкомитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Башкирии констатировал стабильную ситуацию в промзоне Салавата, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не было, технологический процесс на промышленном предприятии не нарушен.