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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Движение поездов в Ростовской области восстановлено

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на станции Куберле в Ростовской области, где ночью произошел сход вагонов грузового поезда, восстановлено в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Движение поездов на станции "Куберле" (...) восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда: № 455 Челябинск - Новороссийск, № 368 Кисловодск - Киров, № 358 Имеретинский Курорт- Уфа, № 113 Санкт-Петербург - Адлер, № 98 Кисловодск - Тында, № 14 Имеретинский Курорт- Саратов, № 368 Кисловодск - Киров, № 354 Имеретинский Курорт - Пермь, № 201 Анапа - Красноярск.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание цистерны с топливом на ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области. По данному факту Южной транспортной прокуратурой организована проверка.

Ростовская область СКЖД
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