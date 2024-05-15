Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

И.о. губернатора Кемеровской области назначен председатель правительства Кузбасса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал первый замгубернатора-председатель регионального правительства Илья Середюк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Кузбасса.

В РоссииПутин утвердил назначения членов правительства и руководителей службЧитать подробнее

"В соответствии с Уставом Кемеровской области - Кузбасса до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель Правительства Кузбасса Середюк И.В", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как сообщалось, возглавлявший Кемеровскую области с сентября 2018 года Сергей Цивилёв занял пост министра энергетики РФ.

Илья Середюк Кузбасс Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 9 см

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки до 9 см

Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом

ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });