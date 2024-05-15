И.о. губернатора Кемеровской области назначен председатель правительства Кузбасса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области стал первый замгубернатора-председатель регионального правительства Илья Середюк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Кузбасса.

"В соответствии с Уставом Кемеровской области - Кузбасса до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса временно осуществляет председатель Правительства Кузбасса Середюк И.В", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как сообщалось, возглавлявший Кемеровскую области с сентября 2018 года Сергей Цивилёв занял пост министра энергетики РФ.