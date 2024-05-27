Комитет Госдумы одобрил расширение критериев для признания организаций нежелательными

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который расширяет критерии для признания организаций нежелательными в России.

Законопроект № 549382-8 в парламент внесли 13 депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект предусматривает возможность признавать нежелательными иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств.

Сейчас закон (114-ФЗ) допускает запрет въезда в Россию участникам неправительственных иностранных и международных нежелательных организаций. Такой подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, уточнял ранее Пискарев.

Он также отметил в своем телеграм-канале, что действующее законодательство не позволяет признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, нежелательной; данный правовой механизм защиты распространяется сейчас лишь на иностранные неправительственные организации.

"Тем не менее в распоряжении комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. В частности, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом", - сообщил Пискарев.