Суд во Владивостоке в июне рассмотрит дело военнослужащего из США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первое судебное заседание по делу американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством, пройдет во Владивостоке в июне, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США на 6 июня", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, 34-летний гражданин США обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года, находясь в квартире своей знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал вместе с ней с апреля, в результате ссоры силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. Затем обвиняемый, не имея собственных денег, похитил из кошелька девушки 10 тыс. рублей. Деньги он потратил на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера, где и был задержан. Ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.