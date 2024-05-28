РАН предложила увеличить финансирование фундаментальной науки до 0,4% ВВП к 2027 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Геннадий Красников выступил за увеличение финансирования фундаментальной науки в России до 0,4% от ВВП к 2027 году.

"Академия наук предлагает правительству России увеличить фиксирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2027 году до 0,4% ВВП", - сказал он на общем собрании РАН.

Он отметил, что это средние значения по финансированию фундаментальной науки среди развитых стран и крупнейших стран с формирующимися рынками.

"В дальнейшем предлагается нарастить финансирование до минимума, сопоставимого с показателями стран-лидеров научно-технологичного развития", - добавил Красников.

По его словам, этот подход уже обсуждался и был утвержден президиумом РАН.