Правительство ввело с октября обязательную маркировку растительных масел

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России с 1 октября 2024 года обязательная маркировка отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции (подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и т.д.) начнется с продукции в стеклянной и полимерной упаковках, следует из постановления правительства.

С 1 февраля 2025 года маркировка станет обязательной для масел в остальных видах упаковки.

Информация о выводе продукции из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 ноября 2025 года. С этой даты к маркировке присоединятся предприятия розничной и оптовой торговли.

Зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак" производители и импортеры растительных масел должны с сентября текущего года.

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке масложировой продукции, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки.

В эксперименте принимают участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла (коды ТН ВЭД 1507-1517 и 1804 00 000 0).