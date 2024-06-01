Обязательная маркировка соков, нектаров и растительного молока началась в РФ с 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия с 1 июня 2024 года начинает в обязательном порядке маркировать соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье вне зависимости от типа упаковки.

Как отметили в пресс-службе оператора маркировки ООО "Оператор ЦРПТ", это третий этап внедрения обязательной маркировки для данной товарной группы.

Первый этап введения обязательной маркировки безалкогольных напитков начался 1 сентября 2023 года с регистрации производителей этой продукции в системе маркировки. На следующем этапе, с 1 декабря 2023 года, коды маркировки стали в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов).

С 1 марта 2024 года маркировка стала обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировка распространена на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки (за исключением стартовавших с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года).

Следующий этап маркировки запланирован на 5 февраля 2025 года - с этой даты кассы в автоматическом режиме начнут блокировать продажи просроченной и нелегальной соковой продукции и безалкогольных напитков, отметили в ЦРПТ.

По данным компании, на сегодняшний день в системе маркировки "Честный знак" зарегистрировалось 121 тыс. 588 участников оборота безалкогольных напиток, в их числе 2 тыс. 050 производителей и 1 тыс. 582 импортеров. Процент подключения на третий этап оценивается в 89%.