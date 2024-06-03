Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Размер увеличения рентного коэффициента на добычу апатитовых и фосфоритовых руд пересмотрят

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают установление с 1 января 2025 года рентного коэффициента при добыче калийных солей в размере 8,8 и увеличение рентного коэффициента при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 15,5.

Законопроект № 639663-8 опубликован в думской базе.

"Увеличение размера рентного коэффициента Крента при добыче калийных солей до 8,8, а при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд до 15,5 приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы РФ в размере 10,3 и 14,3 млрд руб. в год соответственно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее обсуждалось установление коэффициента при добыче калийный солей на уровне 8,1 и его повышение при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 14, дополнительные дохода бюджета планировалось, соответственно, в размере 8,9 и 11,7 млрд рублей.

Госдума Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

В системе высшего образования РФ обновят квалификационные требования к должностям

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

Бизнес-омбудсмен Титов возглавил федеральный политсовет "Новых людей"

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

НДПИ на алмазы предложено увеличить с 8% до 8,4% с 2025 года

ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий

Правительство летом обсудит возможные изменения топливного демпфера

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

В Думу внесли пять законопроектов о налоговой реформе

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Росавиация ограничила работу аэропорта Казани

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров

Режим ЧС федерального уровня введен в Забайкалье и Бурятии из-за лесных пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });