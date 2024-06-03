Размер увеличения рентного коэффициента на добычу апатитовых и фосфоритовых руд пересмотрят

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают установление с 1 января 2025 года рентного коэффициента при добыче калийных солей в размере 8,8 и увеличение рентного коэффициента при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 15,5.

Законопроект № 639663-8 опубликован в думской базе.

"Увеличение размера рентного коэффициента Крента при добыче калийных солей до 8,8, а при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд до 15,5 приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы РФ в размере 10,3 и 14,3 млрд руб. в год соответственно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее обсуждалось установление коэффициента при добыче калийный солей на уровне 8,1 и его повышение при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с 7 до 14, дополнительные дохода бюджета планировалось, соответственно, в размере 8,9 и 11,7 млрд рублей.