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Москалькова представит Путину в понедельник ежегодный доклад

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

"Наряду с другими встречами сегодня представит свой ежегодный доклад об уполномоченном по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Очень важный институт, очень важные функции и задачи реализует Москалькова, об этом она сегодня на встрече с президентом сама расскажет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о графике президента на понедельник, он отметил, что на вечер у Путина запланирован международный телефонный разговор.

Владимир Путин Татьяна Москалькова
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