В Белгородской области от атак дронов пострадали три человека

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еще три жителя Белгородской области получили ранения в результате атак беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине дрон атаковал легковую машину, произошел взрыв, была ранена женщина. Осколками был поврежден еще один легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе в районную больницу обратились двое мужчин. Один из них был ранен 10 июня в результате атаки дроном "Камаза" в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. Пострадавший в моменту дара не был в кабине грузовика. Ему стало плохо позднее. Второй пострадавший был ранен 9 июня в Безымене. Обоих отпустили лечиться амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва мины в Шебекине.