Cилы ТОФ приступили к отработке задач в рамках двустороннего учения на Камчатке

Морская авиация провела поиск подводных лодок и кораблей "противника"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) завершают развёртывание в рамках планового двустороннего учения, сообщила пресс-служба ТОФ.

"На Камчатке корабельные тактические группы соединения охраны водного района командования Войск и сил на северо-востоке России вышли из пункта базирования, отработав вывод сил из-под удара условного противника. В ходе учения по преодолению района с минной опасностью тральщики обеспечили проводку отрядов кораблей за тралами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что противолодочные самолёты Ту-142МЗ, Ил-38 и Ил-38Н провели поиск подводных лодок и кораблей условного противника.

Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Всего, по данным пресс-службы, в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".