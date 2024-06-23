В Дербенте тяжелое ранение получил начальник отдела полиции Дагестанских Огней

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В ходе боестолкновения правоохранителей с боевиками в Дербенте тяжело ранен начальник отдела полиции Дагестанских Огней, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по республике.

"По имеющейся информации, тяжелое ранение получил прибывший на подмогу к Дербентским коллегам начальник отдела полиции ДагОгней", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале.

Муфтият республики сообщил о гибели девяти человек, двое из которых гражданские, еще семь человек - правоохранители, также по их данным пострадали еще 25 человек.

Позже стало известно о ранении еще одного сотрудника полиции в центре села Сергокалы при обстреле автомобиля неизвестными.

По данным МВД республики, один из погибших гражданских - священник церкви в Дербенте.

Также стало известно о ликвидации четырех боевиков в Махачкале.

Следственным управлением Следственного комитета России по республике Дагестан по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В республике объявлен режим контртеррористической операции, он действует в пределах административных территорий Махачкалы и Дербента.