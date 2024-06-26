Специалисты не нашли деструктивных изменений в состоянии "Троицы"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Деструктивных изменений в состоянии "Троицы" Андрея Рублева за время ее пребывания в храме Христа Спасителя, влияющих на ее сохранность, не отмечено, состояние иконы стабильно, сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря Дмитрий Сергеев.

"При осмотре иконы в день вывоза реставраторы Центра Грабаря пришли к выводу, что за время нахождения иконы в храме Христа Спасителя деструктивных изменений, влияющих на сохранность иконы, не отмечено. Это важный показатель, учитывая, что она находилась в храме полгода", - сказал Дмитриев, слова которого "Интерфаксу" привели в Минкультуры РФ.

В свою очередь наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл уточнил, что в храме установлена новая противопожарная система, а также система видеонаблюдения и охранная сигнализация.

"Художники-реставраторы высшей категории реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой лавры будут постоянно наблюдать за иконой. Также отмечу, что внутри киота, в котором находится икона, установлен датчик регистрации температурно-влажностного режима, показания снимаются три раза в день", - отметил он.

О решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно в мае прошлого года.

Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня 2023 года икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже сообщил сайт РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

После икона почти полгода находилась в Реставрационном центре им. Грабаря, а затем, с 5 января 2024 года, в храме Христа Спасителя. 22 июня ее перевезли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

В пресс-службе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в свою очередь, подчеркнули, что на место икона прибыла на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме её установили в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащён системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.