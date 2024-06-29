Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Обстрел Курской области, пожар в Балашихе, пополнение списка иноагентов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области. Среди погибших два ребенка, еще два человека в тяжелом состоянии.

- Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе. Причиной пожара могла быть неисправность электрики.

- Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами. Также Минюст включил в список политолога Константина Пахалюка, юриста Илью Шаблинского, политика Александра Шуршева, и активистку Дарью Хейкинен.

- Демократы рассматривают замену кандидата в президенты США после провала Байдена на дебатах. Об этом сообщает The Washington Post.

- Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде. Президиум Федерации дзюдо России счел условия выступления на турнире унизительными.