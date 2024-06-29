Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Обстрел Курской области, пожар в Балашихе, пополнение списка иноагентов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли после атаки украинского БПЛА в деревне в Курской области. Среди погибших два ребенка, еще два человека в тяжелом состоянии.

- Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе. Причиной пожара могла быть неисправность электрики.

- Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами. Также Минюст включил в список политолога Константина Пахалюка, юриста Илью Шаблинского, политика Александра Шуршева, и активистку Дарью Хейкинен.

- Демократы рассматривают замену кандидата в президенты США после провала Байдена на дебатах. Об этом сообщает The Washington Post.

- Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде. Президиум Федерации дзюдо России счел условия выступления на турнире унизительными.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Трамп уверен, что Москва не будет врагом Вашингтона, если США возглавит "умный президент"

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Кеннеди-младший усомнился, что Байден де-факто руководит США

Что произошло за день: пятница, 28 июня

В предвыборном штабе Байдена заявили, что он не покинет президентскую гонку

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

МВФ призвал США решить проблему чрезмерного роста госдолга

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

Миллер заявил, что РФ вскоре станет самым крупным поставщиком газа в Китай

Миллер заявил, что РФ вскоре станет самым крупным поставщиком газа в Китай

В аэропорту Дели обрушилась часть крыши, погиб один человек

В аэропорту Дели обрушилась часть крыши, погиб один человек

Что случилось этой ночью: пятница, 28 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });