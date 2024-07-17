Суд отклонил кассацию ФНС на отмену доначисления агрофирме "Ариант" 2,9 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, отменившего решение налоговой службы о доначислении ООО "Агрофирма Ариант" (Челябинская область, представляла мясное направление винодельческого холдинга "Ариант", изъятого в пользу государства по решению суда у бывших владельцев группы ЧЭМК) 2,94 млрд рублей налогов, пени и штрафов.

"Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении кассационной инстанции в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Спор развернулся вокруг решения межрайонной инспекции ФНС России №15 по Челябинской области от 27 апреля 2022 года, согласно которому агрофирме были доначислены налог на добавленную стоимость (НДС) за 2017-2018 годы в размере более 906 млн рублей, пени по НДС в сумме 457,2 млн рублей, налог на имущество за 2017-2018 годы в сумме 1,02 млрд рублей, пени по налогу на имущество 543,4 млн рублей, штраф в размере 13,2 млн рублей.

ФНС по итогам проверки пришла к выводу, что "Агрофирма "Ариант" в 2017-2018 годах неправомерно учла доходы от реализации собственной продукции по договорам комиссии с ООО "ПТК" и двумя ИП, чтобы сохранить статус плательщика единого сельхозналога (ЕСХН). Этим льготным режимом можно воспользоваться при условии, что доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции в общем объеме доходов составляет не менее 70%. По данным налоговой, без учета реализации в адрес спорных контрагентов в 2017 году доля дохода от реализации произведенной сельхозпродукции в общем доходе от продаж агрофирмы составила 64,76%.

Налоговая служба выяснила также, что спорные контрагенты финансово подконтрольны "Агрофирме "Ариант", поскольку для них она была единственным поставщиков полутуш свинины. Кроме этого, ФНС в ходе проверки установила "технический" характер спорных контрагентов. Отмечалось, что они прекратили деятельность после перехода "Агрофирмы "Ариант" в 2019 году на общую систему налогообложения (ОСН).

"Агрофирма "Ариант" не согласилась с решением ФНС, подав иск о его недействительности в марте 2023 года. Однако в октябре того же года Арбитражный суд Челябинской области вынес решение в пользу налоговой, отметив, что "несоблюдение налогоплательщиком условий для применения ЕСХН правомерно позволило инспекции произвести доначисления налогов по ОСН".

Агрофирма оспорила это решение, подав апелляционную жалобу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу, в феврале 2024 года отменил решение нижестоящего суда, а спорное решение ФНС признал недействительным. В частности, апелляционная инстанция пришла к выводу, что агрофирма законно реализовала свое право о начислении ЕСХН в 2017 и 2018 годах, обоснованно отразив в бухгалтерской и налоговой отчетности операции со спорным контрагентами.

Налоговая, в свою очередь, не согласилась с таким решением и подала кассационную жалобу.

"Агрофирма "Ариант" владеет 11 свинокомплексами (рассчитаны на содержание более 800 тыс. голов), тремя комбикормовыми заводами, двумя бойнями, элеваторами (6 площадок), заводом по переработке биоотходов, сетью розничных магазинов.

ООО было изъято в пользу государства в рамках дела по иску Генпрокуратуры о взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов группы "Ариант" и литейного завода.