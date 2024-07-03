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Сенаторы РФ одобрили закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам.

Как ожидается, решение затронет порядка 7,87 млн человек.

Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.

Как говорится в заключении комитета Совета Федерации по социальной политике на закон, сумма такой индексации будет исчисляться исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), в котором учтены все предыдущие индексации, корректировки и перерасчет.

"После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года", - говорится в заключении.

На возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам потребуются дополнительные бюджетные ассигнования (с учетом расходов на доставку): в 2025 году - 96,45 млрд рублей, в 2026 году - 177,03 млрд рублей, в 2027 году - 260 млрд рублей.

Совет Федерации
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