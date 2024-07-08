Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам подписан президентом РФ

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.

Как говорится в заключении комитета Совета Федерации по социальной политике на закон, сумма такой индексации будет исчисляться исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), в котором учтены все предыдущие индексации, корректировки и перерасчет.

"После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года", - говорится в заключении.

На возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам потребуются дополнительные бюджетные ассигнования (с учетом расходов на доставку): в 2025 году - 96,45 млрд рублей, в 2026 году - 177,03 млрд рублей, в 2027 году - 260 млрд рублей.

Как ожидается, решение затронет порядка 7,87 млн человек.