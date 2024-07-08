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Премьер-министр Индии прибывает с визитом в Россию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля начинает визит в Россию.

"Я намерен обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и рассмотреть перспективы ряда региональных и мировых вопросов", - говорится в коммюнике на сайте Моди.

"Специальное и привилегированное стратегическое сотрудничество между Индией и Россией в последние десять лет продвигается вперед в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестициях, здравоохранении, образовании, культуре и межличностных контактах", - говорится в документе.

Моди также планирует встречу с представителями индийской общины в России.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди
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