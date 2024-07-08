Правительство не поддержало законопроект КПРФ о золотом стейблкоине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект отрицательного заключения на законодательную инициативу КПРФ о введении стейблкоина на золото для оплаты внешнеторговых сделок, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Законопроект № 540256-8 был внесен в Госдуму в конце января. В закон "О цифровых финансовых активах" предлагалось ввести определение "обеспеченные стейблкоины" - цифровые активы, которые "стремятся поддерживать стабильную стоимость" за счет привязки к курсу золота. Затем предлагалось разрешить использовать их в качестве средства платежа во внешнеторговых контрактах.

Коммунисты в пояснительной записке отмечали, что в законодательстве правовой режим стейблкоинов не урегулирован, а в законе о ЦФА есть прямой запрет на расчеты в цифровой валюте. По мнению авторов законопроекта, из-за геополитического давления традиционные межбанковские расчеты стали ненадежными для кредитных организаций, поэтому необходимо переходить на новые механизмы.

При этом уже в конце февраля Госдума приняла закон № 1080911-7, который с 11 марта позволяет использовать ЦФА в международных расчетах. В проекте заключения правительства на законопроект КПРФ подчеркивается, что возможность использования ЦФА в качестве средства платежа при внешнеторговой деятельности уже предусмотрена.

Замечание правительства вызвало определение, данное в законопроекте золотому стейблкоину. "Определение указанного понятия является некорректным, так как включает в себя не предусмотренное законодательством РФ понятие "цифровые активы", а также формулировку "которые стремятся поддерживать стабильную стоимость". Данное определение не позволяет установить возможность отнесения обеспеченных стейблкоинов к ЦФА или цифровой валюте, а также вид обеспечения исполнения обязательств, удостоверенных стейблкоинами", - говорится в проекте заключения.

Кроме того, по мнению правительства, неясны причины ограничения привязки стоимости стейблкоинов только к курсу золота. Аналогичные замечания к законопроекту ранее высказывал Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства.

Закон, который позволяет использовать ЦФА в международных расчетах, закон вступил в силу 11 марта, но в конце марта США ввели блокирующие санкции против ряда российских операторов ЦФА.

В начале июля первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил журналистам, что участники ВЭД уже используют ЦФА для международных расчетов, а после внесения поправок в законодательство часть трансграничных расчетов может быть переведена в криптовалюты, сначала в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), а потом на постоянной основе.

Предполагается, что с 1 сентября 2024 года ЦБ сможет приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах в рамках ЭПР, соответствующий законопроект № 341257-8 был внесен в парламент в конце апреля 2023 года. При этом документ был включен для рассмотрения на пленарном заседании парламента в первом чтении в июне, но так и не был рассмотрен.