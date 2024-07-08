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Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Приговор для Беркович и Петрийчук, оправдание Белых по делу о злоупотреблениях, экстремальная жара в России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Никиту Белых по делу о злоупотреблениях. Ранее по данному обвинению он был признан виновным, но освобожден от наказания.

- Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма. Претензии к ним возникли из-за постановки, анонсированной как спектакль "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию".

- ФСБ сообщила о предотвращении угона российского стратегического бомбардировщика. Летчик рассказал, что с соответствующим предложением ему написали представители украинских спецслужб. Также ему поступали угрозы и требования поджечь авиационную технику.

- Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.

- На юге России до конца недели сохранится жара до 42 градусов. Синоптики прогнозируют, что жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов. Между тем потребление мощности в единой энергосистеме России обновило максимум на фоне экстремально высоких температур. В Ростовской области из-за жары частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия.

- Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК и авиабазам Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что заявления Украины о том, что Россия нанесла ракетный удар по гражданским объектам в Киеве, не соответствует действительности.

- СКР сообщил об аресте некоторых из причастных к теракту в Дагестане в конце июня. Отмечается, что проверяются и другие лица, "в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием". Между тем стало известно, что сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу после ареста. Сообщалось, что атаки 23 июня в Дагестане совершили выходцы из этого района.

- Бывший автозавод VW в РФ перезапустил серийную сборку после переговоров с новым партнером. Какая продукция теперь выпускается на бывшей площадке Volkswagen ни в профсоюзе, ни в Минпромторге пока не сообщали.

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Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях
 
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