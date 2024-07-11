Структура ТГК-2 хочет взыскать с ее бывших акционеров $41 млн

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Долговое агентство" (100% структура ПАО "ТГК-2") подало в Арбитражный суд Ярославля иск к New Russian Generation Limited, входящей в Prosperity Capital, о взыскании убытков в размере $41,3 млн, говорится в материалах, опубликованных в картотеке дел.

В качестве третьего лица привлечена сама Prosperity Capital, фондам которой до декабря 2017 года принадлежало около 27% акций ТГК-2. На тот момент основным акционером "ТГК-2" с долей почти 53% были структуры группы "Синтез" бывшего сенатора Леонида Лебедева. С 2016 года принадлежащие "Синтезу" акции находились в доверительном управлении на правах собственности у инвестиционной компании ООО "Совлинк" (тогда принадлежала Дмитрию Пяткину и Александру Фрайману).

В заявлении "Долговое агентство" ссылается на ряд сделок, совершенных как раз в конце 2017 года.

Первая сделка была реализована 11 декабря, в результате ООО "Совлинк" (на данный момент единоличным владельцем является Дмитрий Пяткин) приобрело у "Сонара лимитед" из группы "Синтез" 26,99% обыкновенных акций ПАО "ТГК-2". Гарантом сделки перед покупателем выступила New Russian Generation Limited. А уже 14 декабря эти же 26,99% акций были проданы "Совлинком" "Долговому агентству".

В июле 2023 года Ленинский суд Ярославля решил изъять в доход государства 83,42% акций "ТГК-2", в том числе принадлежавшие "Долговому агентству" 26,99%. Суд согласился с мнением Генпрокуратуры о том, что Лебедев, являясь в прошлом сенатором от Чувашии, получил незаконный доход, на который были куплены акции "ТГК-2". Представитель "Долгового агентства" уже тогда на заседании суда сообщал, что при изъятии акций убыток компании составит 2,4 млрд рублей.

Ссылаясь на материалы того судебного процесса, "Долговое агентство" в своем иске утверждает, что описанные выше сделки от декабря 2017 года фактически представляют прямую сделку по покупке в 2017 году "Долговым агентством" 26,99% акций "ТГК-2" у "Сонары" с участием New Russian Generation Limited в качестве гаранта.

Далее "Долговое агентство" описывает, что по договору от 11 декабря 2017 года гарант сделки New Russian Generation Limited гарантировал наличие у продавца права собственности на акции и отсутствие оснований для изъятия или принудительного выкупа, а также других ограничений прав собственности на акции. За недостоверность заверений гарант несет ответственность в виде возмещения убытков.

Таким образом, "Долговое агентство" посчитало заверения New Russian Generation Limited недостоверными и требует взыскать с компании убытки в размере покупной цены акций - всего $41,3 млн.

В обеспечение иска суд по требованию "Долгового агентства" постановил арестовать денежные средства New Russian Generation Limited в российских банках, а также ценные бумаги и производные финансовые инструменты на всех счетах компании у любых депозитариев и регистраторов в пределах суммы иска.

Под ограничения, в частности, попали принадлежащие New Russian Generation Limited 6,63% акций ПАО "Магаданэнерго", акции ПАО "Россети Центр" (Prosperity прямо или косвенно владеет 21,01%) и 16,5% акций ПАО "Россети Центр и Приволжье". Общая стоимость этих долей на "Мосбирже" по состоянию на четверг составляет порядка 9 млрд рублей.

Текущая капитализация "ТГК-2" составляет 14,5 млрд рублей, с конца 2017 года она выросла примерно в 2,4 раза.

Ближайшее заседание по делу назначено на 17 марта 2025 года.

"Интерфакс" направил запросы в "ТГК-2" и Prosperity Capital.