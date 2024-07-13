Жилые дома не пострадали после атаки БПЛА в Цимлянском районе Ростовской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Жилые дома в Цимлянском районе Ростовской области не пострадали после атаки беспилотников на нефтебазу в субботу утром, сообщила глава района Елена Ночевкина.

Как она написала в своем телеграм-канале, погибших и пострадавших нет.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщал в своем телеграм-канале, что в субботу утром в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Цимлянском районе Ростовской области. Погибших пострадавших нет. На место ЧП прибыл пожарный поезд.