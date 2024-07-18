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Шахтинский полиэфирный завод завершил ремонт после январского пожара

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области завершились восстановительные работы после пожара на "Шахтинском полиэфирном заводе", предприятие готовится к запуску, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании "Авангард" (владеет 20% уставного капитала завода) Олег Рябошапка.

По его словам, на предприятии идет поузловая наладка и поагрегатная обкатка оборудования, доукомплектование персоналом.

"Готовимся к запуску. Для легкой промышленности необходимо сырье для выпуска ниток", - сказал Рябошапка.

Он напомнил, что предприятие выпускает полиэфирные волокна.

"Это 100% импортозамещение, т. к. в России аналогичного производства не существует. Используемое сырье - "СИБУР"", - добавил гендиректор.

Днем 17 января стало известно о взрыве и пожаре на Шахтинском заводе. Огонь быстро потушили. Пострадали десять человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что взрыв не связан с прилетом беспилотника. По данным военных, ПВО в это время не работала.

"Авангард" летом 2023 года открыл в Ростовской области завод полиэфирного штапельного волокна - ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Предприятие вошло в единый кластер с ООО "Авангард", что позволило на 100% обеспечить текущее производство "Авангарда" сырьем, которое до этого закупалось за границей. Объем инвестиций в строительство завода составил 5 млрд рублей. Мощность предприятия - 73 тысячи тонн волокна в год.

ООО "Авангард" зарегистрировано в 2001 году, основным видом деятельности компании является производство нетканых текстильных материалов и изделий. Единственным владельцем "Авангарда", по данным ЕГРЮЛ, выступает его гендиректор Олег Рябошапка.

СИБУР Авангард Шахтинский полиэфирный завод Ростовская область Олег Рябошапка Шахты
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