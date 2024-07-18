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В Иркутской области тушат 19 лесных пожаров

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области тушат 19 лесных пожаров общей площадью 4691,5 га, девять из них локализованы, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Действуют девять ранее зарегистрированных и один обнаруженный накануне пожары на площади 1729,5 га: восемь - в Катангском, по одному - в Братском и Мамско-Чуйском районах", - сказано в пресс-релизе.

Локализованными остаются девять ранее обнаруженных пожаров на площади 2962 га: пять - в Мамско-Чуйском, два - в Бодайбинском, по одному - в Катангском и Киренском районах.

За минувшие сутки потушили три пожара на площади 148 га в Катангском, Киренском и Бодайбинском районах.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный 24 июня в лесах муниципального характера в Бодайбинском районе, отменили 17 июля.

По данным чиновников, сейчас в части Катангского и Бодайбинского районов наблюдается незначительная задымленность от природных пожаров в Якутии и Забайкалье.

"По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, проведенный в Бодайбинском районе мониторинг качества атмосферного воздуха показал, что превышений предельно допустимых концентраций по пяти загрязняющим веществам (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, РМ 2.5 и РМ 10) не зарегистрировано", - говорится в пресс-релизе.

Лесные пожары в регионе в минувшие сутки тушили 427 человек с привлечением девяти единиц наземной техники, трех вертолетов Ми-8. За лесопожарной обстановкой следили пять легкомоторных самолетов и столько же Ан-2.

Всего с начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 652 лесных пожара на общей площади 39 655,1 га, из них около 80% потушили за первые сутки. Чаще всего пожары начинаются из-за неосторожного обращения с огнем (43,4%) и гроз (35,7%).

Роспотребнадзор Якутия Иркутская область Бодайбинский район Катангский район
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