Жителей одного из СНТ на Южном Урале эвакуируют лодками из-за разлива реки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды поднялся в реке Биргильда в Челябинской области, в результате она начала переливаться через асфальтированную автодорогу и подтопила садовые участки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

Так, перелив произошел через автодорогу (ширина 15 м, глубина 20 см), соединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево. Есть возможность проезда по другой дороге. Под подтопление попали садовые участки СНТ "Железнодорожник" Сосновского муниципального района.

Как говорится в сообщении, проводится эвакуация людей из СНТ с помощью лодок.

Всего эвакуировано 46 человек.

Как сообщалось, в Челябинской области сильные ливни. Накануне вечером размыло дамбу на Киалимском водохранилище, оказался подтоплен поселок Киолим. На утро субботы он освободился от воды.