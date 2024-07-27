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Жителей одного из СНТ на Южном Урале эвакуируют лодками из-за разлива реки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды поднялся в реке Биргильда в Челябинской области, в результате она начала переливаться через асфальтированную автодорогу и подтопила садовые участки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.

Так, перелив произошел через автодорогу (ширина 15 м, глубина 20 см), соединяющую деревню Бутаки и поселок Полетаево. Есть возможность проезда по другой дороге. Под подтопление попали садовые участки СНТ "Железнодорожник" Сосновского муниципального района.

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Как говорится в сообщении, проводится эвакуация людей из СНТ с помощью лодок.

Всего эвакуировано 46 человек.

Как сообщалось, в Челябинской области сильные ливни. Накануне вечером размыло дамбу на Киалимском водохранилище, оказался подтоплен поселок Киолим. На утро субботы он освободился от воды.

Челябинская область река Биргильда МЧС РФ СНТ
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