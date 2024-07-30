Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тела мужчины и женщины, пропавших во время размыва перемычки Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии, обнаружили во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Речь, в частности, идет о водителе экскаватора, который изначально был одним из пропавших при аварии", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, тело мужчины нашли в 11 км от места размыва дамбы, в районе поселка Кочкома Сегежского округа, и доставили на берег. Примерно в этом же месте обнаружили погибшую женщину.

На месте обнаружения тел в настоящее время работают следователи. Поиски еще одной пропавшей женщины продолжаются.

"Водолазы обследуют заводи для возможного обнаружения пропавших. К поиску пропавших и ликвидации последствий ЧС привлечены 32 единицы техники и 78 человек", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК в Надвоицах произошел в понедельник. По предварительным данным, пострадали более десяти человек. По состоянию на утро вторника, без вести пропавшими числились три человека. Остальных спасли и оказали им необходимую помощь.

Как сообщили в Минприроды Карелии со ссылкой на ФБУ "Администрация "Беломорканал", на момент аварии уровень воды на плотине не был превышен. Причины инцидента устанавливаются.

По факту размыва дамбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Из-за аварии была объявлена угроза подтопления населенных пунктов Беломорского округа, там введен режим повышенной готовности и превентивно эвакуированы жители и туристы.

Как уточнил во вторник глава Карелии Артур Парфенчиков, уровень воды между шлюзами ББК снизился более чем на четыре метра и составил 72,39 м в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет.