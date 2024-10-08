Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для "теневого" бизнеса

При этом депутаты предложили поискать дополнительные способы для его выявления

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил предложение правительства повысить штрафы за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

При этом комитет считает, что это не улучшит показатели выявления "теневого" бизнеса и нужно выработать дополнительные способы для обнаружения недобросовестных предпринимателей.

Правительство внесло законопроект № 676837-8 в палату в июле, отзыв комитета на документ опубликован в думской базе. В первом чтении документ должны рассмотреть 16 октября.

Как говорилось в пояснительной записке, 12-30 июня 2024 года в 11 регионах были зарегистрированы 417 случаев ботулизма, два из которых завершились летальным исходом. Все случаи связаны с употреблением некачественной еды, произведенной на объектах, где предприниматели не уведомили о начале своей деятельности. "Зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния", - говорилось в документе.

Как сказано в законопроекте, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен составить для должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч рублей), для юридических лиц - от 24 до 48 тысяч рублей (сейчас от 10 до 20 тысяч руб.). Штраф за предоставление недостоверных сведений в уведомлении о начале предпринимательской деятельности составит для должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей (сейчас от 5 до 10 тысяч рублей), для юридических лиц от 24 до 48 тысяч рублей (сейчас от 20 до 30 тысяч рублей). Вводятся штрафы за повторное нарушение: штраф для должностных лиц составит от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 60 тысяч рублей.

"Полагаем, что корректировка административных составов за несоблюдение порядка уведомления о начале предпринимательской деятельности и увеличение размеров штрафов за такие правонарушения не повлияют на эффективность их выявления, поскольку не предполагается совершенствование самого механизма контроля (надзора) предпринимательской деятельности и выявления рискованных объектов", - говорится в заключении комитета по законодательству.

"В этой связи обозначенное предложение требует дополнительного обоснования и обсуждения с целью выработки наиболее действенного способа для обнаружения недобросовестных предпринимателей и пресечения совершения ими других противоправных деяний", - говорится в отзыве.

При этом комитет поддерживает увеличение с трех до шести месяцев срока давности для привлечения к административной ответственности по данным статьям.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.