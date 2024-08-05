Росстат сообщил о сокращении посевных площадей в России на 1,2%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал данные весеннего учета посевных площадей, по которым в 2024 году посевы сократились на 1,2%.

Как сообщается в бюллетене ведомства, посевные площади под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2024 году составили 80,185 млн га против 81,153 млн га в 2023 году.

Посевы зерновых и зернобобовых культур заняли 46,127 млн га (почти на 4% меньше), в частности под пшеницей - 28,506 млн га (на 4,2%), под ячменем - 6,96 млн га (на 12,9%), под рожью - 668 тысяч га (на 19,8%). Под тритикале (гибрид ржи и пшеницы) площадь увеличилась на 1,7%, до 101 тысячи га.

В том числе площади под озимыми зерновыми увеличились на 1,3%, до 17,494 млн га, из них под пшеницей на 3,1%, до 16,134 млн га. В то же время под рожью сократились почти на 20%, до 667 тысяч га, под ячменем - на 13%, до 617 тысяч га.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в 2024 году размещены на 28,614 млн га, что на 6,9% меньше, чем в 2023 году. Из них посевы пшеницы составили 12,372 млн га (на 12,4% меньше), кукурузы на зерно - 2,625 млн га (на 0,4% меньше), ячменя - 6,343 млн га (на 12,9% меньше). Посевы тритикале выросли в 1,5 раза, до 24 тыс. га.

По данным Росстата, посевные площади под овсом уменьшились на 10,5%, до 1,708 млн га, под просом - на 1,9%, до 292 тыс. га, под гречихой - на 15,1%, до 1,092 млн га. Риса посеяно больше на 9,1%, 207 тыс. га. Выросли площади и под зернобобовыми культурами на 32,3%, до 3,913 млн га. В частности, посевы гороха расширились на 16,9%, до 2,221 млн га.

Площадь под масличными культурами выросла на 7,1%, до 18,86 млн га. Из них подсолнечник занял 9,755 млн га (на 0,6% меньше), соя - 4,294 млн га (на 18,4% больше), рапс - 2,726 млн га (на 29,3% больше). Масличный лен посеян на 1,668 млн га (на 18,3% больше), горчица - на 221 тыс. га (на 48,8% меньше), рыжик - на 31 тыс. га (на 16,7% меньше). Площадь под эфиромасличными культурами посева текущего года и прошлых лет составила 103 тыс. га (на 47% больше).

Кроме того, посевы сахарной свеклы составили 1,169 млн га (на 9,87% больше), технической конопли - 16 тыс. га (на 36,7% больше), льна-долгунца - 41 тыс. гектаров (на 10,5%). Всего технические культуры размещены на 20,212 млн га, что на 7,4% больше, чем в 2023 году.

Картофель и овощебахчевые культуры посажены на 1,582 млн га (на 4,2% меньше), в том числе картофель - на 1,009 млн га (на 5,6% меньше), овощи открытого грунта - на 466 млн га (на 2,2% меньше), бахчевые продовольственные культуры - на 92 млн га (на 0,6% больше).

Площади под кормовыми культурами составили 12,263 млн га (на 3,1% меньше).

По данным Росстата, доля зерновых и зернобобовых культур в 2024 году составила 57,5% посевных площадей (59,2% в 2023 году), технических культур - 25,2% (23,2%), картофеля и овощебахчевых - 2% (на уровне 2023 года), кормовых - 15,3% (15,6%). В частности, доля озимой пшеницы выросла до 20,1% с 19,3%, всей пшеницы - снизилась до 35,6% с 36,7% соответственно.

Эти показатели не учитывают статданные по четырем новым регионам.