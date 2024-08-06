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В Кореневском районе Курской области из-за атаки дрона погиб автомобилист

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дрона на территории Кореневского района, там погиб человек.

"В селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля", - написал он.

Примерно за полтора часа до этого Смирнов сообщил, что в селе Нехаевка Рыльского района в результате атаки беспилотника погиб водитель микроавтобуса. А чуть ранее во вторник он сообщил о погибшей женщине в Судже и ранении 13 человек после обстрелов нескольких населенных пунктов в разных районах.

Также в течение дня Смирнов неоднократно сообщал об объявленной ракетной опасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Алексей Смирнов Кореневский район Комаровка Курская область
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