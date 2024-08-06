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Водитель микроавтобуса погиб при атаке дрона в Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус в Рыльском районе, есть погибший.

"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее Смирнов сообщил о погибшем и пострадавших в ходе воздушных атак с украинской стороны во вторник. В частности, по его данным, погибла одна жительница города Суджа.

Суджа Алексей Смирнов Курская область
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