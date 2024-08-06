Авиакомпании РФ продолжают летать в Иран

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Иран, несмотря на растущую напряженность на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.

"К настоящему времени каких-либо извещений (NOTAM), ограничивающих использование воздушного пространства Ирана, не было. В случае изменения ситуации информация будет незамедлительно доведена до российских перевозчиков", - говорится в телеграм-канале официального представителя ведомства.

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Тегеран и обратно выполняют "Аэрофлот" и "Северный ветер" (Nordwind).

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.