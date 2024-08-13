На Камчатке получил повреждение магистральный кабель связи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке у населенного пункта Елизово поврежден магистральный кабель связи, сейчас связь на Камчатке и Чукотке подключена по резервным линиям, сообщила пресс-службе "Ростелекома" на Дальнем Востоке. До этого подключения у жителей этих регионов частично не было интернета и интерактивного ТВ.

Специализированная бригада "Ростелекома" выехала на место повреждения для проведения ремонтно-восстановительных работ. Также на Камчатке работает голосовая связь Tele2.

В конце июля сообщалось, что "Ростелеком" в августе проведет ремонтн на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский - Анадырь, проходящей в акватории Берингова моря. Специалисты считают, что ранее там произошло "механическое нарушение целостности кабеля при добыче биоресурсов в охранной зоне линии связи". Для полного восстановления необходимых параметров канала связи на место повреждения в Берингово море направится специализированное судно.