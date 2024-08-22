Ученые насчитали более 500 афтершоков после мощного землетрясения возле Камчатки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Свыше 500 афтершоков зарегистрировано после мощного землетрясения, которое случилось 18 августа у восточного побережья Камчатки, параметры более 300 из них определены, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН в четверг.

"В Авачинском заливе, неподалеку от Шипунского полуострова продолжает развиваться мощный афтершоковый процесс", - сообщается в телеграм-канале филиала.

Геофизики напомнили, что в четверг утром в том районе произошел афтершок магнитудой 6,1. Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 4 баллов.

"На данный момент, это сильнейшее событие в афтершоковой последовательности", - отмечается в сообщении.

По мнению ученых, в очаговой зоне может произойти еще несколько подобных событий в течение недели-двух.

"Но, скорее всего, дальнейшие афтершоки будут иметь еще более слабую магнитуду. Вряд ли в Петропавловске-Камчатском и ближайших окрестностях следует ожидать в ближайшее время сотрясений интенсивностью более 4 баллов", - подчеркивают геофизики.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у юго-восточного побережья Камчатки утром 18 августа. Эпицентр находился в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46 км под морским дном. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 7 баллов. Землетрясение также ощущалось в городе Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Люди в результате этого землетрясения не пострадали. Угроза цунами не объявлялась.