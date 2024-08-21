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В Думу внесли поправки о полном покрытии страховки по ОСАГО для инвалидов I группы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект № 702286-8, который предлагает ввести 100%-ное покрытие со стороны государства покупки страховки по ОСАГО для инвалидов первой группы.

По действующему законодательству, люди с любой группой инвалидности и их законные представители имеют право на компенсацию в размере 50% от стоимости страховки ОСАГО. Компенсацию можно получить, если транспортное средство используется самим человеком с инвалидностью и не более чем двумя другими водителями, данные о которых внесены в страховку. Компенсация оплачивается за счет средств Социального фонда.

Внесенный законопроект предлагает выделить отдельно инвалидов I группы и установить для них компенсацию в размере 100% стоимости полиса ОСАГО. Для инвалидов II и III групп компенсация сохраняется на уровне 50% от уплаченной страховой премии.

В пояснительных материалах приводятся данные, согласно которым средняя стоимость ОСАГО для физических лиц в январе-июне 2023 года составила 7,2 тысячи рублей, на 21,6% больше, чем годом ранее. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит улучшить материальное положение инвалидов, полностью утративших трудоспособность, а также нуждающихся в сторонней помощи и уходе.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в бюджете Социального фонда на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО на 2024, 2025 и 2026 годы предусмотрено по 60,5 млн рублей в год. Объем дополнительных расходов федерального бюджета в случае принятия законопроекта может составить не более 12 млн рублей в год. "Указанные дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета следует предусмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов", - говорится в материалах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

ОСАГО Елена Афанасьева ЛДПР Госдума Социальный фонд
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