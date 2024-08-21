Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам за фейки о ВС РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима бывшему депутату Государственной Думы Дмитрию Гудкову (признан в РФ иноагентом) за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде в среду. Срок наказания Гудкову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также Гудкову на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Гудков признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, "установлено, что Гудков в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, доступный для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В России Гудков арестован заочно и объявлен в розыск.