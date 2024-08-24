Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщил региональный главк МЧС РФ.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 24 августа в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло на глубине 7 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 188 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.

По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского подземный толчок мог ощущаться силой до 3 баллов. Звонки в ЕДДС от граждан не поступали. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.