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Мосгоризбирком сообщил о небольшом количестве отказов избирателей от ДЭГ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Москве предварительное заявление об отказе в участии в электронном голосовании на сентябрьских выборах, подали немного избирателей, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Бумаги хватает. Единственное, напоминаю, сроки идут. Желающих и обратившихся к нам с заявлением об отказе в участии в электронном голосовании пока для Москвы очень скромное количество", - сказала она на заседании комиссии.

4 июля Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах, проводимых в столице. Комиссия приняла постановление, о которому голосование бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы будет организовано по предварительному заявлению, которое можно подать до 2 сентября; при этом жители столицы получат все возможности для голосования. Таким образом, москвичи смогут проголосовать на выборах дистанционно; через терминалы электронного голосования на избирательном участке; а также при помощи бумажных бюллетеней по предварительному заявлению.

До этого зампред Центризбиркома Николай Булаев отмечал, что в Москве 80% избирателей на выборах голосуют либо дистанционно, либо с применением терминалов на избирательном участке, каждый год в городе печатаются лишние бумажные бюллетени. "По моим подсчетам, это 35 кубов бумаги, из них, как минимум, 33 кубометра бумаги утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья", - добавил тогда Булаев.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября.

Мосгоризбирком Николай Булаев Ольга Кириллова Центризбирком ДЭГ Москва Мосгордума
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