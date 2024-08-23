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Огонь охватил жилые строения в Пролетарске Ростовской области после возгорания сухой травы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В городе Пролетарск Ростовской области загорелись жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

Утром 18 августа на юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, всего пострадал 41 пожарный, госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе пятеро попали в реанимацию.

Пролетарск Ростовская область
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