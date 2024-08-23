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Охватившему жилые дома пожару в Ростовской области присвоили 3-й ранг сложности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Техника прибывает на место пожара в переулке Колпакова в Пролетарске Ростовской области, где огонь от растительности перекинулся на жилые строения. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

"Задействовано 37 человек личного состава и 12 единиц техники по повышенному рангу №3", - сказал Филиппов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ.

Он отметил, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в пятницу сухая растительность загорелась в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения. По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Пролетарске загорелись два жилых дома, а также один строящийся в переулке Колпакова, 1.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что еще одно возгорание в Пролетарске не связано с предыдущим крупным пожаром.

Пролетарск Ростовская область
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