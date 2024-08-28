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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Неразорвавшийся снаряд HIMARS обезврежен в 5 км от Курской АЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инженеры Росгвардии обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас HIMARS вблизи Курской АЭС, сообщает ведомство.

"Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS", - сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии.

Там сообщили, что в связи с тем, что боевая часть снаряда вошла в землю, инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

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В ведомстве пояснили, что был обнаружен обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

17 августа в ходе телефонного разговора глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить в ближайшее время Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг действующего атомного объекта.

Накануне Гросси после посещения Курской АЭС заявил, что нельзя допустить атак на любые атомные станции.

Росгвардия Курская АЭС
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