Жители юга Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, которое произошло в пятницу днем в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 16:24 по местному времени (07:24 по Москве), находился в 123 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 27 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщалось, утром 18 августа примерно в том же районе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Сила подземных толчков в населенных пунктах юга и центра полуострова достигала 7 баллов. Сейчас идет активный афтершоковый процесс.